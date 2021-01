Za osnovce i srednjoškolce sutra počinje drugo polugodište

Sutra počinje drugo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola. Kako saznajemo od načelnika Školske uprave Kruševac Zorana Askovića sve je spremno za vraćanje u školske klupe, ali i na onlajn nastavu.

U školama će se, kao i do sada, strogo poštovati sve mere koje je propisala Vlada Republike Srbije u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, ali pojačano. Sam način funkcionisanja nastave biće kao od 1. septembra. Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole deli će se u dve grupe, a časovi će trajati 30 minuta. Učenici od petog do osmog razreda će ići tri dana u školu, a dva dana će imati onlajn nastavu, dok će srednjošklci biti podeljeni tako što će jedna nedelje dva razreda biti u školi, a dva na onlajn nastavi i tako će se smenjivati.

Školska uprava je snimila časove za onlajn nastavu, a što se tiče obolelih među učenicima i nastavnicima – Asković je istako da je to do sada veoma mali broj, ali i uputio apel roditeljima da deci mere temperaturu pre polaska u školu i da ih nikako ne šalju ako imaju neke simptome virusa.