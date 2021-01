Do sada protiv koronavirusa vakcinisano oko 22.000 građana Srbije – za vakcinaciju se prijavilo oko 280.000

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek saopštio je da se za kinesku vakcinu koja je stigla u Srbiju, čeka dozvola Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. On je rekao da je do sada vakcinisano oko 22.000 gradjana Srbije, a da se za vakcinaciju prijavilo oko 280.000 gradjana.

I kineska vakcina se prima u dve doze u razmaku od dve do četiri nedelje, a što se tiče neželjenih dejstava, kao kod ostalih vakcina, to su crvenilo, bol na mestu uboda, glavobolje. Dodao je da kinesku vakcinu mogu da prime svi koji su stariji od 18 godina, dok vakcinu „sputnjik“ trenutno mogu da prime osobe starosti do 60 godina, ali da se očekuje da se ubrzo dobije dozvola za osobe do 65 godina starosti. Posle starijih sugrađana i zdravstvenih radnika, u narednoj grupi prioretiteno bi trebalo da budu vakcinisani prosvetni radnici i novinari.

Đerlek je naveo je da se tokom sledeće nedelje očekuje još oko 250.000 doza ruske vakcine „sputnjik“, a da se sutra očekuje oko 20.000 doza vakcine kompanije „Fajzer“.