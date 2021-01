Reagovanja na saopštenje Policijske uprave o privođenju i zadržavanju lica prethodnog vikenda

Privođenje trojice punoletnih muškaraca, od kojih je, tokom vikenda, dvojici određeno zadržavanje do 12, odnosno 48 sati, u Policijskoj upravi Kruševac verovatno ne bi bilo povod za novinske naslove da u celu priču nije uključena stranačka pripadnost. Ako se tome doda podatak da je reč o opozicionoj stranci onda teorije zavere, prisluškivanja i krucijalni dokazi idu kao deo paketa koji se plasira javnosti.

Bez želje da se, kao ozbiljna medijska kuća, mešamo u rad Policijske uprave Kruševac, još manje u rad bilo koje političke partije, želimo da ukažemo na nekoliko činjenica. Rutinskoj kontroli saobraćajne policije mogu biti podvrgnuti svi učesnici u saobraćaju. Zakonsko je pravo policijskih službenika da testiraju na alkohol i psihoaktivne supstance, a odbijanje snosi, takođe zakonske konsekvence. Podsetimo, u subotu 23. januara objavili smo sledeće saopštenje Policijske uprave:

Policijska uprava u Kruševcu ističe da su netačni navodi Narodne stranke o navodnom neosnovanom hapšenju njenih aktivista i naglašava da policija jednako postupa prema svima i svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa zakonom nezavisno od stranačke pripadnosti bilo koga. Ističemo da prilikom rutinske kontole lica policija nema nikakva saznanja o političkoj pripadnosti lica, niti je to od značaja za njen rad. U cilju istinitog informisanja javnosti, Policijska uprava u Kruševcu ukazuje da su pripadnici saobraćajne policije u Kruševcu u kontroli saobraćaja zaustavili vozilo kojim je upravljao P.P. (1979) iz Kruševca koji je tom prilikom odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo psihoaktivne supstance u organizmu zbog čega mu je, po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, određeno zadržavanje do 12 sati, kao i svakom drugom licu koje odbije da se testira na alkohol ili narkotike. Sa njim u vozilu bio je i M.Dž. u čijem je stanu policija prilikom pretresa pronašla pištolj sa sedam pripadajućih metaka, vagicu za precizno merenje i malu količinu zelene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovalašćeno držanje opojnih droga, osumnjičenom M.Dž. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Kruševcu. Pedesettrogodišnji muškarac, koji je sa njima bio u vozilu, saslušan je u policiji u svojstvu građanina i pušten, i nikakakvo hapšenje niti mere prema toj osobi nisu preduzete kako tvrdi Narodna stranka. Policijska uprava u Kruševcu poziva političke stranke da u dnevno političkim obračunima prestanu da zloupotrebljavaju policiju i iznose neproverene i netačne informacije – stoji u pomenutom Saopštenju.

Inače, pomenuta policijska kontrola bila bi samo jedna od rutinskih da joj stranačka pripadnost aktera i društvene mreže nisu dale publicitet.