Aleksandar Vučić: Vlada rat za vakcine, u maju i novembru po 30 evra svima, penzionerima još 50 evra

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS da u svetu vlada pravi rat za vakcine, ali da se Srbija bori. Najavio je novi set mera za pomoć privredi. Svim građanima u maju 30 evra, 30 evra u novembru, a penzionerima još 50 evra, dodaje Vučić.

Predsednik Srbije rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da je Srbija platila i naručila 6,5 miliona vakcina, ali da one neće stići jer ih nema i vlada, kaže, pravi rat za vakcine.

„Idemo i to da probamo da nabavimo do maja, sve što može da se nabavi u svetu, nabavićemo. I bićemo najbrži, imamo kontakte, borimo se, to je pitanje života i smrti za nas, da živote ljudi na Titaniku koji tone, sačuvamo, a da nikog drugog iz čamca ne izbacimo, da možemo da stavimo što više ljudi“, dodaje Vučić.

„Džabe što smo platili, više niko ne poštuje ugovore. Kao da je svet udario u ledeni breg, kao Titanik i najbogatiji spasavaju sebe u skupim čamcima, a mi koji smo mali udavite se zajedno sa Titanikom, to im nije važno“, naveo je Vučić.

„Kad sam govorio o nedovoljno solidarnosti, rekli su da sam bio oštar, sad je još gore. Ovo je rt za živote ljudi ali i rat za budućnost svake zemlje“, istakao je Vučić.

Predsednik je rekao da je Srbija, zahvaljujući prijateljstvu sa Kinom, dobila vakcine.

„Jedan običan susret sa Van Gijem u Minhenu, kada je ceo svet optuživao Kinu, ja jedini nisam, od tada je krenula podrška i povodom korone. Prvi smo od celog sveta dobili milion, niko nije, mi smo dobili. Za to su zaslužni građani, koji su podržali ozbiljnu, odgovornu politiku, koji su znali da je potrebno da budemo otvoreni u svetu“, rekao je Vučić.

Dodao je da je imao sastanak sa ambasadorkom Kine Čen Bo. „Bukvalno sam molio i, znajući predsednika Sija, pre maja, juna dobićemo značajne količine vakcina iz Kine, i ako bude iznenađenje, u februaru. Ja sam skeptik ali se borim“, naglasio je Vučić.

Predsednik je rekao da je pre nekoliko dana stiglo 11.700 vakcina „Fajzera“, pa još 10.000, i najavio da u narednih nekoliko dana stigle još dva puta po 25.000 ruske vakcine.

Do sada je, navodi predsednik, vakcinisano 319.504 građana Srbije. Dodaje da je druga vakcina za njih obezbeđena.

„Malta i Island su mali, suštinski samo je Velika Britanija ispred nas u Evropi, to je izuzetan rezultat, čestitam građanima, uradili smo to na najorganizovaniji način. Ponosan sam kad vidim, to pokazuje koliko je Srbija napredovala, organizaciono i u informacionim tehonologijama“, istakao je Vučić.

Komentarišući izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel da je borba sa koronairusom u Nemačkoj izmakla kontroli, Vučić je rekao da „u Srbiji nisu izmakle kontroli“.

„Nemačka je velika i snažna, najsnažnija, Angela (Merkel, prim. nov.) kad to kaže znači da nije zadovoljna situacijom. Ona voli da kaže lošije nego što stvarno jeste. Ljudi u Srbiji da budu sigurni da će rukovodstvo države obzebediti, čak i kada imamo i zastoj, dalje količine na najbrži i najbolji način. Imamo dosta prijatelja“, rekao je Vučić.

Predsednik je najavio novi paket pomoći privredi, raspoređene u četiri grupe mera.

„Direktna podrška privatnom sektoru – idemo na tri puta po 50 odsto minimalne zarade, od 1. marta, a da od 1. aprila bude isplata za preduzetnike, za mikro, mala i srednja preudzeća, postoji dilema za velika preduzeća“, dodao je Vučić.

Druga mera se, kaže, odnosi na autoprevoznike koji će dobiti po 600 evra po autobusu.

Jedna od mera odnosi se na povećanje potrošnje – u maju i novembru svi građani Srbije, koji se budu prijavili, dobiće po 30 evra u dinarskoj protivvrednosti, dok će penzioneri dobiti još 50 evra, rekao je Vučić.

To znači da će, kaže predsednik, penzioneri dobiti ukupno 110 evra pomoći.

Rekao je i da će premijerki Ani Brnabić izraziti nezadovoljstvo radom pojedinih ministarstava koja, kaže, ne rade dovoljno na rastu BDP-a.

„Nisu umeli ni da potroše svoje pare iz budžeta za januar. Ne možte da držite sastanke za rast Srbije, za stopu BDP-a, a da na te sastanke dođu dva-tri ministra. Onda ne razumeju koliko je rast važan. To ne radim jer želim da kritikujem već zato što znam koliko je to važno, da gradimo bolnice, ali i za rast plata i penzija“, rekao je Vučić.