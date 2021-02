Kruševački zatvoreni bazeni – od danas imaju novo radno vreme

Kako bi izašli u susret svim svojim korisnicima, Zatvoreni bazeni Sportskog centra Kruševac od danas rade po novom radnom vremenu, i to radnim danima od 8 do 18 , i tokom vikenda od 12 do 18 sati.

-Kruševački Sportski centar prepoznao je interesovanje sugrađana za prepodnevnim terminima, ističe direktor Predrag Milenković, dodajući da je cena dnevne karte 200, a mesečne 2.00 dinara, u koju je uračunata i mogućnost korišćenja teretane Sportskog centra, što je, takođe, novina.

Milenković je najavio i četvrtu Školu skijanja na Kopaoniku, za kruševačke osnovce i srednjiškolce, koja počinje sutra, uz podatak, da je tokom prethodne tri godine, kroz ovu školu prošlo oko dve hiljade dece.