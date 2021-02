Javni konkursi grada Kruševca za poljoprivrednike u 2021. godini

Grad Kruševac će za poljoprivredne proizvođače u 2021. godini raspisati javni konkurs za program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kruševca kao i za razvoj organske i stočarske proizvodnje.

U oktobru je Odeljenje za poljoprivredu grada Kruševcu imalo sastanak sa poljoprivrednicima kako bi se upoznali sa njihovim potrebama i problemima i kako bi mogli da odgovore na njihove zahteve, objašnjava pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, Marko Knežević.

Što se tiče mera koje raspisuje grad, a tiču se subvencionisanja stočarske proizvodnje, Knežević ističe da su to mere subvencionisanja poljoprivredne opreme i mehanizacije, subvencionisanja osiguranja useva, plodova i višegodišnjih zasada , veštačkog osemenjavanja krava, hrane i veterinarskih usluga za ostavljenu žensku telad i subvencionisanje kamata na poljoprivredne kredite. Konkursi će biti otvoreni od polovine marta do polovine novembra ili do utroška sredstava, a poljoprivredni proizvođač da bi koristio subvencije mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo i da ispunjava određene uslove što se tiče specifičnosti svake mere, odnosno poljoprivredne grane.