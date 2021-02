-Bogatiti se u bogu, ljubavlju, dobrim delima, hrišćanskim vrlinama – kao što nam je to primerom pokazao Sveti Sava – vezujući se jedino za Hrista i hrišćansku nauku, to je put svetosavaca danas i tako treba da nas prepoznaju svuda u svetu – rekao je gostujući u emisiji „Svetosavska bašta“, o temi „Od Savindana do Svetog Simeona Mirotočivog“ – starešina Sabornog Hrama Svetog Đorđa u Kruševcu protojerej stavrofor Đorđe Milojković.