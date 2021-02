IN MEMORIAM: Aleksandar Mihajlović (1953 – 2021.)

Ivan Cvetković i Aca Mihajlović, na promociji knjige Istorija i teorija fudbala, foto: Udruženje sportskih novinara Srbije

Fudbal i sportsko novinarstvo ostali su bez još jednog asa, Aleksandra Ace Mihajlovića, koji je preminuo 10. februara. Karijeru sportskog novinara započeo je u listu Pobeda i na Radio Kruševcu, početkom osamdesetih godina prošlog veka.

Aca Mihajlović je rođen avgusta 1953. godine u Kruševcu, gde je završio Realnu gimnaziju, a potom DIF. Igrao je fudbal za Slogu, Napredak, Rijeku i Trevizo.

Otac Milan, novinar Politike, podstakao ga je da se bavi ovim zanatom. Karijeru sportskog novinara započeo je u listu Pobeda i na Radio Kruševcu, početkom osamdesetih godina prošlog veka. Sa uspehom je radio u Politici, Sportskom Žurnalu, NIN-u i Svedoku, a objavljivao je tekstove i u britanskom Vorld sokeru. Izveštavao je sa najvećih fudbalskih događaja i takmičenja.

Objavio je i nekoliko knjiga, među njima dve posebno značajne – Fudbalski rečnik (na četiri jezika) i Istoriju i teoriju fudbala.

– Mladi novinari, ili kao volim da im tepam, „novinari u pokušaju“, često kažu da je kolevka fudbala Engleska. To nije tačno, fudbal se davno igrao u Kini na veoma sličan način, jer je lopta terana između dva pobodena bambusa… Posebno me je zaintrigirala istorija fudbala na našim prostorima za vreme i između ratova – Balkanskih, Velikog rata i Drugog svetskog rata. I za vrema ratova igrao se fudbal. Na primer 1942. u Beogradu je odigrana utakmica između SK „1913“ Dače Stojkovića, kasnije „Velike Srbije“ i „Jugoslavije“, i BSK-a pred 7.000 gledalaca. Prle i Tihi im nisu smetali… Obrađeni su i neki malo poznati detalji o osnivanju Partizana, Crvene zvezde, kruševačkog „Car Lazara“, kasnije Napretka… – ispričao je na promociji kapitalne knjige „Istorija i teorija fudbala“ / „Praktični priručnik za razumnog čoveka“, koja ima 519 stranica i obuhvata najznačajnije momente srpskog fudbala, sveobuhvatno obrađujući periode do prvog svetskog rata, između dva rata i posleratni period.

Aleksandar Aca Mihajlović se upokojio 10. februara, a kremiran je juče na Novom groblju u Beogradu.