Zaključci sa sednice Gradaskog štaba za vanredne situacije

Na vanrednoj telefonskoj sednici Gradski štab za vanredne situacije grada Kruševca, u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji grada doneo je sledeće mere i zaključke u skladu sa Uredbom o merama za suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i odlukom Vlade Srbije od 26. februara 2021. godine.

U periodu od 27.02.2021. do 28.02.2021. godine, radno vreme objekata u kojima se obavljaju sledeće delatnosti:

– u oblasti trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta),

– pružanje usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, noćni klubovi i sl.),

– pružanje usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl),

– u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom zatvorenom prostoru izuzev pozorišta (bioskopi, muzeji, galerije),

– priređivanje posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl)

– u oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više ljica u istom prostoru ili dugotrajni neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 6 do 14 časova;

Radno vreme u objektima u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo prehrambenim proizvodima (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta) i pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednim i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote) ograničava se tako da ti objekti mogu od 6 do 20 časova;

Od ograničenja radnog vremena iz tačke 1 i 2 izuzimaju se:

– apoteke (ukuljučujući i one u kojima se vrši promet robe namenjen za životinje ili poljoprivredu), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;

– benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva;

– trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;

– ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija, odnosno drugih zdravstvenih ustanova u privatnoj i javnoj svojini.