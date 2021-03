Prva tehnička škola u Kruševcu od samog početka uključena u projekat dualnog obrazovanja

-Prva tehnička škola u Kruševcu, od samog početka, uključena je u projekat dualnog obrazovanja, i do sada, u ponudi su bila tri obrazovna profila iz područja mašinstva i obrade metala, i to, mehaničar motornih vozila, bravar zavarivač i operater mašinske obrade, nabraja direktor ove škole, Bratislav Pašić, najavljujući, od septembra još dva nova zanimanja, u oblasti elektrotehnike, a to su, elektromonter mreže i postrojenja i električar.

Inače, Prvu tehničku školu u Kruševcu, pohađa 1.700 učenika, raspoređenih u 40 odeljenja, što je svrstava u najbrojniju srednju školu u Rasinskom okrugu.