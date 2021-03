Odluka o rasporedu rada i radnom vremenu po službama u Domu zdravlja Kruševac

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o radnom vremenu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija kojom se utvrđuje nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena. U skladu sa navedenom Odlukom, direktor Doma zdravlja Kruševac, doneo je Odluku o rasporedu rada i radnom vremenu po službama u Domu zdravlja Kruševac.

1. Služba opšte medicine – Radno vreme gradskih ambulanti radnim danima je od 07 do 20 časova, seoskih ambulanti koje rade samo pre podne je radnim danima od 07 do 14 časova. Subotom i nedeljom rade.

Ambulanta Dijagnostički centar od 08 do 18 časova. Ambulante u Velikom Šiljegovcu, Konjuhu i Kupcima raade od 08 do 15 časova i subotom.

2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece – radnim danima je od 07 do 20 časova.Subotom i nedeljom od 08 do 18 časova.

3. Služba za zdravstvenu zaštitu žena – od 07 do 20 časova.Subotom od 08 do 18 časova.

4. Služba hitne medicinske pomoći – Radi 24 časa svakog dana

5. Služba kućnog lečenja i nege i Služba polivalentne patronaže – od 07 do 20 časova.Subotom i nedeljom od 08 do 18 časova.

6. Služba stomatološke zdravstvene zaštite – radnim danima je od 07 do 20 časova.Subotom i nedeljom od 08 do 18 časova.

8. Odeljenje laboratorijske dijagnostike – radnim danima je od 07 do 20 časova.Subotom i nedeljom od 08 do 15 časova.

9. Odeljenje radiološke dijagnostike – radnim danima je od 07 do 17 časova.Subotom i nedeljom od 08 do 13 časova.

10. Radno vreme Službe medicine rada – radnim danima je od 07 do 15 časova.

Odluka o rasporedu rada i radnom vremenu u Domu zdravlja Kruševac, primenjuje se počev od 06.03.2021. godine.