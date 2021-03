Broj obolelih od kovida 19 na dnevnom nivou u Kruševcu skoro izjednačen sa najgorom nedeljom u decembru

Od decembra, kada je zabeležen najveći broj obolelih od korone u Kruševcu, situacija se poboljšavala do januara. Međutim, nakon toga, zaparavo, nakon praznika, naglo dolazi do pogoršanja, i to u čitavom Rasinskom okrugu.

Trenutno, broj obolelih na dnevnom nivou, skoro se izjednačio sa najgorom nedeljom u decembru, premašivši brojku od pet stotina, ističe direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, dr Predrag Pavlović.

Nakon godinu dana od pojave bolesti, jasno je da će korona još dugo biti sa nama, i da nećemo tako lako rešiti problem sa ovim virusom, napominje dr Pavlović, dodajući da je jedino rešenje u prevazilaženju kovida 19, vakcinacija.