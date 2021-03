22 godine od početka NATO bombardovanja

Sutra se navršavaju 22 godine od početka napada NATO pakta na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, u kome su glavne mete agresije iz vazduha bili ljudstvo i objekti na teritoriji Kosova i Metohije, ali i čitave Srbije.

Tokom 78 dana neprestanog bombardovanja, iz Rasinskog okruga poginule su 52 osobe, od kojih 39 vojnih rezervista, aktivnih vojnika i rezervnih policajaca, kao i jedno civilno lice, koji su život izgubili na prostoru Kosova i Metohije. Dve osobe poginule su prilikom bombardovanja mosta u Trsteniku, a 10 civila na Varvarinskom mostu 30.maja. Prve ruševine u Kruševcu, od vazdušnih napada, dogodile su se na drugi dan Uskrsa, u zoru 12.aprila, kada je pogođena Gradska toplana i pogon procesne opreme fabrike „14.oktobar“. Posle tog napada, avioni NATO-a na teritoriji grada Kruševca gađali su i most preko Zapadne Morave, kod Jasike, stari most preko Rasine na ulazu u Kruševac iz pravca Dedine, most preko Južne Morave kod Đunisa, fabriku Trajal, stambeni deo na Bagdali. Više hiljada muškaraca iz Kruševca, Aleksandrovca, Trstenika, Brusa, Varvarina i Ćićevca bilo je angažovano u ratnim operacijama na prostoru Kosova i Metohije, najviše kao vojni rezervisti kruševačke Sedme pešadijske brigade, koja je na kraju rata imala 22 poginula vojnika i nekoliko desetina ranjenih.

Tokom čitave agresije NATO pakta 1999.godine u ratnim operacijama na KiM-u bilo je angažovano i više pripadnika iz stalnog i rezervnog sastava Policijske uprave Kruševac. Kruševac je bio i sedište herojske 125.motorizovane brigade, koja je nakon završetka rata dislocirana na prostora Kosova i Metohije u kasarnu Rasina. Podsećamo da je ova jedinica, tokom agresije, pretprela najveće gubitke od svih ratnih jedinica: 98 poginulih i više od 350 ranjenih. Pamtiće se njihovo herojstvo od prvog do poslednjeg dana odbrani granice u rejonu karule Košare. Brojni Kruševljani, bili su tokom rata angažovani i u raznim drugim jedinicama vojske i policije, koji su 1999.godine branili zemlju od agresora.