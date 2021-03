Aleksandar Vučić: Moravski koridor do kraja marta 2024. godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji mosta preko Južne Morave u okviru Moravskog koridora. Ovom prilikom istakao je da je Srbija do sada iz budžeta, u izgradnju deonice Pojate – Preljina uložila 210 miliona evra. On je najavio da će deo autoputa od Pojata do Kruševca biti završen do januara 2022, a cela deonica 2024. godine.

Uskoro kreću radovi u sektoru 3, Adrani kod Mrčajevaca gde je najbitnije regulisanje vodotokova. Inače na deonici Pojate – Preljina, u dužini od 110 kilometara do sada se radi na 6 od 10 planiranih mostova. Dužinom Moravskog koridora biće izgrađeno ukupno 113 objekata, a na teritoriji Kruševca, na trasi autoputa biće izgrađena 2 mosta, dve petlje i naplatne rampe i 4 nadvožnjaka, jedan na mestu postojećeg mosta kod Jasičkog puta, a paralelno sa izgradnjom nove trase na teritoriji grada biće izgrađen i jedan novi lokalni put.

U deonicu Pojate -Kruševac planirano je da bude uloženo 800 miliona evra. U obilasku gradilišta sa predsednikom Vučićem bili su i ambasadorka Velike Britanije Šan Meklaud i SAD-a Antoni Godfri, predstavnici izvođača radova firme „Behtel Enka“, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, direktor Koridoa Srbije Aleksandar Antić, Zoran Drobnjak direktor JP Putevi Srbije, direktor BIA Bratislav Gašić, i rukovodstva lokalnih samouprava kroz koje prolazi Moravski koridor.