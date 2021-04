Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji Trga, u centru kod „Макsija“ došlo je do havarije. Bez vode, do 20 sati će biti deo centra grada (od Spomenika do Fontane).

Ekipa održavanja vodovodne mreže kruševačkog Vodovoda je na terenu i intenzivno radi na otklanjanju kvara – obaveštavaju iz ovog javnog preduzeća.