Krizni štab potvrdio povratak u škole od ponedeljka, nema novog popuštanja mera

Epidemiološka situacija je nešto povoljnija, i ima trend poboljšanja, ali do daljeg neće biti popuštanja mera – zaključeno je nakon današnjeg sastanka Kriznog štaba.

Doneta je odluka da od ponedeljka počnu da rade škole – stariji razredi i srednje škole. To u praksi znači da će srednjoškolci jednu nedelju ići u učionice, a jednu sedmicu imati onlajn nastavu. S druge strane, stariji osnovci od petog do osmog razreda smenjivaće se na dva-tri dana, a najmlađi od prvog do četvrtog razreda će, kao i do sada, na nastavu u učionice.

Na sednici Kriznog štaba doneta je odluka da unutrašnjost kafića i restorana i nadalje bude zatvorena za goste i da je usluga jedino moguća u baštama.