PROGNOZA VREMENA ZA OVU NEDELJU: Ne zaboravite kišobran…

Danas promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Sunčano samo na severu, u ostalim krajevima kiša

Vetar slab do umeren, na severu i zapadu Srbije severni i severoistočni, a u ostalim krajevima promenljiv.

Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 23 do 28 stepeni.

08.06.2021. Utorak: Promenljivo oblačno, na severu i zapadu Srbije sa dužim sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 24 do 28 stepeni. Upozorenje – potencijalno opasna pojava: Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina, verovatnoća 80%

09.06.2021. Sreda : Promenljivo oblačno, na severu i zapadu Srbije sa dužim sunčanim intervalima, a na istoku i jugu sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 25 do 28 stepeni. Upozorenje – potencijalno opasna pojava: Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina, verovatnoća 80%

10.06.2021. Četvrtak: Promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 23 do 26 stepeni. Upozorenje – potencijalno opasna pojava: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 90%

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 11.06.2021. do 15.06.2021.)

Umereno toplo, u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu, jugu i istoku Srbije nestabilno sa popodnevnim pljuskovima i grmljavinom, dok se u ostalim krajevima očekuju duži sunčani intervali.

Foto: Pixabay