Noć knjige od 18. do 20. juna: Priča koja traje

Najveća manifestacija koja promoviše knjigu i čitanje posle Beogradskog sajma knjiga, 24. Noć knjige održaće se od 18. do 20. juna. Organizatori ovog svojevrsnog festivala knjige su izdavačka kuća Laguna i knjižarski lanac Delfi.

Omiljena manifestacija svih koji vole knjigu i čitanje dobila je novu formu. Umesto druženja tokom nekoliko sati, 24. Noć knjige trajaće puna tri dana, od petka do nedelje. Predstojeća Noć knjige održava se na najvećem broju lokacija do sada, čak 62, uključujući i Lagunine klubove čitalaca u regionu. I Kruševljani će biti u prilici da već ovog vikenda dođu do nekog od omiljenih naslova po popularnim cenama, sniženim i do 40 odsto.

U knjižari Laguna – Delfi u Kruševcu, ali i na sajtovima Izdavačke kuće Laguna i knjižarskog lanca Delfi, tokom Noći knjige biće dostupno više od 50.000 naslova. Neki svoju premijeru imaju upravo ovih dana i biće prava poslastica za sve ljubitelje pisane reči.

Posetioce Noći knjige osim atraktivnih naslova očekuju i lepi popusti i pokloni, a u funkiji manifestacije biće i sajtovi laguna.rs i delfi.rs.