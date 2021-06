Sutra su Zadušnice, dan kada se molitveno sećamo preminulih srodnika, prijatelja i predaka. One padaju uoči praznika Silaska Svetog Duha na Apostole- Svete Trojice odnosno Duhova. Osim duhovskih, pravoslavni vernici, zadušnice obeležavaju još tri puta godišnje. Zbog Zadušnica, Jugoprevoz Kruševac sutra uvodi polaske autobusa od Nove pijace u 8 i 30 , na svakih pola sata do 14 i 30, i na svaki sat od 9 do 15 sati od Novog groblja.