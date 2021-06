Predsednik Aleksandar Vučić položio venac na Spomenik kosovskim junacima u Kruševcu

Predsednik Aleksandar Vučić položio je venac na Spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, i odao poštu svim srpskim ratnicima stradalim u oslobodilačkim ratovima. Obraćajući se okupljenim građanima, predsednik je poručio da se Srbija uzdigla iz poraza i da je danas slobodna i slobodarska zemlja u kojoj ne odlučuje niko drugi do njenih građana.

Predsednik Vučić je iz Kruševca, gde je položio venac na Spomenik kosovskim junacima, čestitao građanima Vidovdan, za koji je rekao da je najveći srpski praznik.

„Danas je Vidovdan, kažu dan na koji se sve vidi, dan u kom prepoznate ko je vera, a ko nevera, dan koji predstavlja simbol veličine našeg naroda, dan koji je u našim porazima pokazivao koliko svmo veliki iako brojčano mali. Danas sam posebno srećan što se nalazim u Kruševcu, na 650 godina od osnivanja grada i što mogu da kažem da Srbiju i tada kada su mislili da su je pokorili, nisu, jer je srpski duh nepokolebljiv, nepokoran i nikad nije ustuknuo“, istakao je predsednik.

Poručio je da Srbija Vidovdan slavi kao pobednik, „kao narod država koji su se iz poraza uzdigli, uvek i pre svega kao slobodni i ponosni ljudi“.

„Ono što je danas za nas najvažnije to je da Srbija koju su hteli da ubiju i zatru na Vidovdan 1389. ne samo nije umrla, ona danas nije samo nebesko carsko poginulih juunaka, Srbija je, za razliku od mnogih drugih zemalja, slobodna i slobodarska zemlja, u Srbiji ne odlučuje niko drugi do njenih građana. U Srbiji se ne pita niko drugi do njenih građana. Retke su zemlje koje mogu tom činjenicom da se pohvale“, naglasio je predsednik.

Vučić je istakao da danas, ne samo da više nismo gubitnici, već smo pokazali, kaže, da poraz i predaja za nas nisu opcije.

„Sve naše bitke više nisu vezane za krv i bilo čiju smrt, to su pobede života, rada, napretka i gde god se okrenete po Srbiji, vidite vredne ljude koji pobeđuju, radeći i gradeći, vidite zemlju koja liči na sebe juče i koja će biti bolja sutra“, naglasio je predsednik.

Vučić je rekao da smo „promenili način razmišljanja“ i krenuli da svoju državu stvaramo „ne kao san, utopiju već kao realan život“, u kom, ističe, možemo da budemo prvi u onome u čemu smo vekovima bili u začelju.

„Srbija može da se ponosi i raduje životu“, rekao je Vučić.

Rekao je da su nas kosovski junaci naučili časti i junaštvu, ostavili zavet da ne bežimo ni pred jednom preprekom.

„Od njih smo nasledili osobinu da se ne predajemo nikada, njihov strašan kraj bio je za nas početak i svako ko razmišlja o Srbiji mora to da zna – da smo nastali u muci, rođeni u krvi, a naše tvrdoglavo insistiranje na nezavisnosti nije hir, već istorija viče iz nas i na to ove okamenjene kosti opominju i druge i nas“, istakao je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, uz slobodu je mir osnovni uslov jake Srbije.

„Oni nas opominju da se ne busamo u prsa, da uradimo sve da nastanu generacije koje će samo za mir i znati, koji neće ginuti, to nam je najsvetija obaveza. Oni su svoje živote dali da bismo mi slobodno živeli, taj dug moramo da ispunimo, da stvorimo generacije mira i života, rasta i rada i državu koja će svojom snagom biti garant njihove slobode“, rekao je predsednik.

Vučić je naveo da deci „ne smemo da ostavimo sukobe“.

„Moramo da damo sve od sebe da stavimo tačku na smrt. To je najveći spomenik i Lazaru i Milošu i svim kosovskim junacima. Sloboda je sveta ali je svet i mir i najviše vrede zajedno“, napomenuo je predsednik.

Vučić je građanima još jednom čestitao Vidovdan, a Srbima na Kosovu i Metohiji poručio da će „videti ko je vera, a ko nevera, ko će da štiti a ko nije čuvao KiM“.

Obeležavanje Vidovdana u Kruševcu se nastavlja posebnom sednicom Vlade, nakon koje će predsednik države obići rekonstruisani Dijagnostički centar kruševačke Opšte bolnice.

U 18.30 na svečanoj sednici Skupštine Kruševca biće uručene plakete i zahvalnice pojedincima i kolektivima, a premijerki Ani Brnabić dodeliće se Vidovdanska nagrada – najveće gradsko priznanje za, kako je rečeno, „dosledno, časno i odgovorno obavljanje državnih poslova i izuzetan doprinos privrednom razvoju Republike Srbije i grada Kruševca“.

Vidovdan će biti obeležen i na Kosovu i Metohiji. Patrijarh Porfirije služi liturgiju u manastiru Gračanica, a na Gazimestanu služiće parastos palim srpskim junacima u Kosovskoj bici.