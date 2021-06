U planu da tokom leta počne na kruševački bazenima i noćno kupanje

Kruševački bazeni rade svakog radnog dana od 10 do 19, a vikendom od 9 do 19 časova. Cena karte za odrasle je 200 dinara, mesečna karta je 2000 hiljade, a mališani do 7 godina ne plaćaju ulaz.

U planu je da tokom leta, zbog velike zainteresovanosti građana – počne sa radom i noćno kupanje istakao je direktor Sportskog centra Kruševac Predrag Milenković.

Tokom jučerašnje posete Kruševcu Ministru za omladinu i sport Vanji Udovičiću predat je projekat za rekonstrukciju zatvorenih bazena, za koji se čeka odobrenje.