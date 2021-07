Vakcinacija u Hali sportova još sutra, od ponedeljka u ambulanti Dijagnostički centar

Vakcinacija u Hali sportova obavljaće se još sutra 03.jula od 08 do 14 časova, a od ponedeljka 05.jula vakcinacija će se obavljati u ambulanti Dijagnostički centar u periodu od 07 do 18 časova radnim danima, a subotom od 08 do 14 časova.

Telefon za sve informacije i za zakazivanje termina za vakcinaciju stranih državljana iz Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine je 0648653577.

Inače, prema današnjim podacima na teritorji Grada Kruševca prvom dozom vakcinisano je 46, 3 odsto sugrađana, a drugom 42, 6.

Doktorka Kostić pozvala je sugrađana da dođu na vakcinaciju, dodajući da su svakoga dana za imunizaciju spremne tri medicinske ekipe uz savetodavna uputstva i sugestije za sve one koji imaju neku nedoumicu oko primanja cepiva protiv virusa Kovid 19.