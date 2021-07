U toku konkurisanje za upis u Dom učenika Kruševac

U toku je konkurisanje za upis u Dom učenika Kruševac za školsku 2021/22. godinu, čiji su smeštajni kapaciteti za 122 korisnika i dodatnih osam za đake Specijalne škole i 11 mesta za društveno odgovorne grupe.

Prvi upisni rok je do 24. jula a drugi od 24. do 27. avgusta. Potrebna je diploma o prethodno završenom razredu a za one koji prvi put dolaze – svedočanstvo od petog do osmog razreda osnovne škole.

Prvi sprat je namenjen devojčicama a prizemlje dečacima, sobe su uglavnom četvorokrevetne, sve prostorije kao i dvorišni prostor, funkcionalno i mederno su opremljeni a kućni red nalaže da svi moraju biti u Domu posle 22 sata.

Tokom leta biće dodatnih radova na uređenju tako da spremno dočekujemo sve učenike koji budu kod nas na smeštaju a 29 zaposlenih će brinuti da oni imaju sve što im je potrebno – ističe direktor Doma za učenike u Kruševcu Nenad Dejanović.