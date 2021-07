Kruševljani oprezni u danima ekstremno visokih temperatura

U Kruševcu danas za koji stepen niža temperatura u odnosu na prethodne dane, posebno u odnosu na jučerašnju, koja se kretala oko četrdesetog podeoka.

Kruševljani su prethodna tri dana bili veoma disciplinovani kada su izlasci na sunce u pitanju, tako da je zabeleženo samo jedno kolapsno stanje u centru grada. Mobilna ekipa kruševačke Službe Hitne pomoći zabeležila je na terenu poluprazne autobuse, tržne centre i pijace, što govori u prilog tome da su sugrađani poslušali savete struke i u najtoplijem delu dana ostajali kod kuće.

Kako navodi načelnica Hitne pomoći, doktorka Gordana Simić, kolapsa od visokih temperatura gotovo da nije bilo, a najveći broj zbrinutih pacijenata bilo je među hroničnim bolesnicima, povređenim i licima u alkoholiusanom stanju. Inače, do kraja dana na jugoistoku i istoku Srbije temperature od 34 do 36, od sutra do ponedeljka nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima, ponegde i sa elementarnim nepogodama.