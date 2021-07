Članovi Udruženja penzionera „Car Lazar“ otišlii u posetu Pirotu

Udruženje penzionera „Car Lazar“ osnovano je pre nešto više od četiri godine, broji 350 članova i realizuje različite aktivnosti. Jedna od njih je odlazak u Pirot, a u planu im je da obiđu znamenite i atraktivne lokacije u tom delu Srbije.

U proteklom periodu Udruženje penzionera „Car Lazar“ realizovalo je više projekata, među kojima se izdvajaju obezbeđi vaučeri za penzionere o trošku države kao i besplatni boravak u banjama širom Srbije, istakao je predsednik Udruženja Ljubiša Krstić. Prema njegovim rečima, cilj Udruženja je da omogući penzionerima, pre svega kvalitetniji život, a druženje i upoznavnaje nove sredine su svakako deo toga. Odlazak u Pirot će im to i omogićiti.

Kako bi i ubuduće nastavili svoje aktivnosti potrebno je da budemo zdravi i funkcionišemo bez ikakvih ograničenja, rekao je Krstić apelujući na sve one koji do sada iz bilo kog razloga nisu primili vakcinu, to učine što pre.