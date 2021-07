Vakcinacija protiv koronavirusa u Dijagnostičkom centru radnim danima i subotom

Prema podacima Doma zdravlja, na teritoriji Kruševca prvu dozu vakcine primilo je nešto više od 46 procenata punoletnih, a drugu dozu cepiva primila su 44,5 procenata građana.

Napomenuvši da je za suzbijanje epidemije neophodno da se imunizuje 70 odsto stanovništva, doktorka Marina Milosavljević Milikić je istakla da se poslednjih dana javlja sve veći broj mladih koji žele da se vakcinišu. Trenutno su na stanju Sinofarm i Fajzer cepiva, a ostale vakcine primaju se nakon prijave, istakla je doktorka Milikić.

Inače, danas je naša ekipa zatekla veći broj sugrađana koji čekaju u redu za imunizaciju, ali i lica turske nacionalnosti, koji trenutno rade na Koridoru. Oni su se opredelili za Fajzer vakcinu i naglasili da su zadovoljni odnosom medicinskog osoblja.

Sugrađani koji nisu primili vakcine to mogu učini u ambulanti Dijagnostičkog centra u Kruševcu svakog radnog dana od 7 do 18 sati, a subotom od 8 do 14 sati.