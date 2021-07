Nevreme u opštinama Rasinskog okruga

Jučerašnje nevreme pogodilo je opštine Rasinskog okruga.

Zbog nepogoda i obilnih padavina u opštini Ćićevac sinoć je proglašena vanredna situacija. Došlo je do plavljenja velikog broja domaćinstava u ćićevačkom kraju. Najteža situacija bila je u Lučini gde je zbog zapušenja dva propusta došlo do izlivanja i plavljenja kod pruge i dvočasovnog prekida železničkog saobraćaja. Zbog velike količine izlivene vode bio je otežan i drumski saobraćaj u ovom delu, koji je danas normalizovan, kao i telefonski saobraćaj koji je sinoć bio u prekidu. Zbog vode koja se slivala sa brda u Lučini, u pojedinim objektima poplavljenih domaćinstava nivo vode dostigao je i pola metra. Došlo je i do plavljenja na ulazu u Stalać. U gradskom delu Ćićevca poplavljen je deo zgrade opštinske uprave, zatim vrtić, zgrada Crvenog krsta i neki prodajni objekti i domaćinstva u centru naselja. Na otklanjanju posledica od plavljenja angažovane su službe JP „Putevi-Ćićevac“ i „Razvitak“. Od dopisnika iz Ćićevca saznajemo da će biti formirana komisija Štaba za vanredne situacije koja će vršiti procenu štete.

Obilna kiša i grad naneli su velike štete u trsteničkom kraju voću i povrtarskim kulturama pod vedrim nebom, i pod naletima vetra, kiše i grada, polegao je i kukuruz. Najveću štetu od nevremena pretrpeli Počekovina, Bresno Polje, Milutovac, Medveđa i Velika Drenova.

U ostalim opštinama Rasinskog okruga – Varvarinu, Brusu i Aleksandrovcu nije bilo većih nepogoda. Jučerašnja i noćašnja kiša nisu izazvale veće probleme. Podsetimo da je tokom vikenda snažno nevreme pogodilo blački kraj i uništilo 60 odsto nepožnjevenih žitarica, sve povrtarske i ratarske kulture, a posebno voće. Grad je uništio šljivike u ovom kraju, posebno su pogođena sela Kaševar i Trbunje gde su stradale šljkive. Osim poljoprivrednih kultura grad je oštetio i puteve, a veći deo blačkog kraja ostao je bez struje.