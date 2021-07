Umetnički sabor „Pod krilima arhangela“ proneo slavu Mojsinjske gore i van granica naše zemlje

Umetnički sabor „Pod krilima arhangela“ koji se ovog vikenda, po 21. put održava u porti Svetog arhangela Gavrila u Stalaću, proneo je slavu Mojsinjske gore i van granica naše zemlje.

Na ovoj manifestaciji, do sada je učestvovalo preko dve i po hiljade umetnika, kako domaćih, tako i inostranih, i to iz sveta slikarstva, igre, muzike i glume. Ove godine, pored monodrame „Uspomenar“ u izvođenju Milana Cacija Mihailovića, koncert je priredio i jedan od najboljih flautista Srbije profesor Ljubiša Jovanović. On je nastupio sa svojim sinom Stevanom , studentom kontrabasa u Beču, a na repertoaru su bila dela Mokranjaca i Baha, ali i džez numere.