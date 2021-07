Trenutna epidemijska situacija u Srbiji kompleksna

-Ono što je najvažnije da se vrati težište i pažnja na nevakcinisane. Kada je reč o lekarima koji svakodnevno rade sa pacijentima, to nije samo pitanje lične odluke već i etičko pitanje. Ako je neko svakodnevno u kontaktu sa velikim brojem ljudi, onda postoji i velika mogućnost da ukoliko nije vakcinisan nenamerno zarazi veći broj ljudi“, rekao je Kon .On je konstatovao da koronavirus neće nestati, već će opstati i menjaće se i tom smislu je vakcinacija interventna mera u domenu zaštite javnog zdravlja, a etički principi čuvanja javnog zdravlja su ponekada u sukobu sa opštim principima. On je predočio da će se odluka o davanju treće doze vakcine donositi zajedno sa izabranim lekarom.U Srbiji se danima beleži trocifreni broj zaraženih. Stručnjaci upozoravaju da na to utiče nizak stepen vakcinacije od kovida, a najveći trenutni problem je mala vakcinisanost među mladima.