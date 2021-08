Još jedan apel poljoprivrednicima da ne spaljuju strništa

Po mnogima najvažniji posao u poljoprivredi, žetva hlebnog žita, uspešno se privodi kraju, a negde je već i završena. Međutim, ono, što često prati žetvu ne samo pšenice, već i ostalih žitarica, jeste spaljivanje žetvenih ostataka, odnosno, strništa, koje je i dalje , nažalost, popularno kod naših proizvođača, uprkos apelima i molbama nadležnih.

Podsećamo da je spaljivanje žetvenih ostataka Zakonom zabranjeno i sankcionisano novčanim kaznama, i to u iznosima od 10 do 50 hiljada dinara za fizička, dok za pravna lica kazne mogu iznosti od 300 hiljada do milion dinara. Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje biljnih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi naredne dve godine, odnosno, prelazi u pasivan status.