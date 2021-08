Strelac iz Trstenika Milenko Sebić osvojio olimpijsku medalju u Tokiju!

Filmsko finale u diciplini trostav na 50 metara donelo je Srbiji peto odličje u Tokiju i znao je Sebić kome da ga posveti.

„Medalju posvećujem našoj preminuloj koleginici Bobani Veličković Momčilović“, rekao je emotivni Sebić i oduševio sve.

Sebić je na putu do bronze imao neočekivanu pomoć Ukrajinca Kuliša koji je promašio metu.

„U Riju mi je malo nedostajalo, a bio sam baš spreman za to finale. Bilo sam imao težak period. Sada sam u glavi zacrtao rezultat za finale, ali pošto je bilo vetra išlo se ispod te moje granice. To je bilo dobro, u finalu sve kreće od nule, ali mi je za nijansu bilo lakše nego u kvalifikacijama, malo sam se rasteretio“, izjavio je Sebić u Tokiju.

On je dodao da verovatno još nije svestan uspeha i podsetio na poslednji hitac u kojem je pogodio „desetku“.

„Znao sam da mi je to odlučujući metak, Norvežanin (Jon-Herman Heg, prim.aut) je bio 0,7 iza mene. Brzo sam pucao i kada sam pogodio, to je bilo to. Uživao sam u momentu, verovatno još do kraja nisam svestan da sam osvojio olimpijsku medalju, ali sam prezadovoljan„, zaključio je Sebić.

