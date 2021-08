Načelnik Komunalne milicije Miloš Jovanović: Situacija (sa koronom) se prati i čekaju se nova uputstva

Sve ukazuje na to da imamo dominantan delta soj korona virusa i da će on jačati, a to pokazuje manji priliv pacijenata u bolnicama. Očekivalo se da po povratku građana sa odmora dođe do povećanja broja pozitivnih na korona virus.

Neophodna je ozbiljnost, ali je situacija ipak pod kontrolom, najavljuju iz Republičkog kriznog štaba. Kad je u pitanju poštovanje propisanih mera, ljudi su se opustili, ali se situacija prati i čekaju nova uputstva, kaže načelnik Komunalne milicije Miloš Jovanović.

U prethodnom periodu Komunalna milicija dosta je angažovana po prijavama građana, a tokom vikenda u Kruševcu će biti održane manifestacije, tako da će zbog očekivanog velikog broja ljudi bićti prisutna Komunlana milicija.