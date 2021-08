Fabrika vode u Majdevu: Iako je zbog visokih temperatura potrošnja vode povećana nema problema sa isporukom za korisnike

Iako je zbog visokih temperatura, potrošnja vode povećana, problema sa njenom isporukom za oko 200.000 korisnika nema, hemijski je i mikrobiološki ispravna što potvrđuju redovne kontrole Zavoda za javno zdravlje Kruševac ali i laboratorija u Fabrici vode u Majdevu.

Najveća potrošnja vode je u popodnevnim satima, oko 500 litara u sekundi, a Fabrika proizvodi i do hiljadu litara u sekundi, godišnje između 10 i 11 miliona kubnih metara vode.

-Trenutni nivo jezera Ćelije je 37 centimetara ispod normalne kote, koja iznosi 277 metara nadmorske visine. Voda koja nam stiže iz akumulacije je 9,5 stepeni a one koja izlati iz fabrike je 12, 5 stepeni što doprinosi njenoj pitkosti i ako dođe do cvetanja algi u jezeru imamo mehanizme kojima to rešavamo – ističe Miroslav Stojanović direktor Fabrike vode u Majdevu.