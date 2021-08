Vučić u Blacu posetio mlekaru Lazar, nova fabrika Jumko za dva meseca u Barbatovcu

Predsednik Aleksandar Vučić u Blacu je posetio privatnu mlekaru „Lazar“, koja polovinu svojih proizvoda izvozi na tržišta u regionu, Evropsku uniju, Rusiju, Švajcarsku, a od skoro i u Jordan.

Mlekara „Lazar“ osnovana je 1998. godine, a prema rečima finansijskog direktora Milenka Tanovića, dnevno prerade čak 85.000 litara mleka.

Tanović je rekao da „Lazar“ na sopstvenoj farmi ima 1.200 krava za koje obezbeđuje hranu sa 1.000 hektara obradive zemlje, a zasnovala je i proizvodnju višanja na 220 hektara. U kompaniji je zaposleno 220 radnika.

Vlasnik „Lazara“ Milan Vidojević preneo je predsedniku da oko 20-25 odsto izvoza odlazi u region, uglavnom u BiH, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, a oko 35 odsto u zemlje Evropske unije. Uglavnom izvoze sireve, kajmak, papriku u pavlaci…

„Radimo jednu robnu marku za ‘Delez’, dva brenda za rusko tržište, a jednu robnu marku za švajcarsko tržište, koju radimo i kao domaći brend“, rekao je Vidojević.

Predednik im je poručio da treba da šire dalje proizvodnju i posebno izvoz.

„Treba ovi naši prozivodi da budu i na turskom i na albanskom tržištu. Treba da zauzmemo što je moguće više tržišta, imamo odlične proizvode“, konstatovao je Vučić.

Upitao ih je šta je najbolji proizvod, i dobio odgovor – paprika u pavlaci.

„Podići ćemo premije za mleko. To sam obećao, a za prelevmane ćemo tek da vidimo, jer to zavisi i od EU, SSP-a. Ovo oko premija sam obećao, to je dobra vest za sve mlekare“, rekao je Vučić.

Mlekaru „Lazar“ je sa predsednikom Vučićem posetio i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Nakon posete mlekari, Vučić će se u Barbatovcu kod Blaca obratio građanima.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Александар Вучић (@avucic)

Nakon Blaca, Vučić će otići u Brus, gde će obići Dečje odmaralište i posetiti dve domaće kompanije, preduzeće za preradu voća i povrća „Voni M“ i destileriju „AS Grupe“.