Javni poziv za realizaciju programa MOJA PRVA PLATA u 2021. godine

Nacionalna služba za zapošljavanje, na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, raspisala je Javni poziv za realizaciju ovog programa u 2021. godini.

Prva faza realizacije programa namenjena je isključivo poslodavcima, druga je namenjena nezaposlenim licima, treća faza je izbor kandidata od strane poslodavaca, dok je čČetvrta potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa.

Planirano je da se u program uključi do 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji nemaju radno iskustvo – odnosno imaju najviše do 6 meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu i nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou, i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program. Javni poziv dostupan je na sajtovima Nacionalne službe za zapošljavanje i Moja prva plata.