Do danas u Kruševcu tri stotine lica primilo treću dozu vakcine protiv virusa korona

-Od utorka 17. avgusta kada smo počeli da imunizujemo sugrađane trećom dozom vakcina protiv kovida, do danas je tri stotine lica primilo treću dozu, a uz asistenciju i savete lekara koji su prisutni na vakcinalnim punktovima, istakla je direktorka Doma zdravlja Kruševac, doktorka Marina Kostić.

Na drugom spratu Dijagnostičkog centra sugrađani mogu primiti cepiva Sputnjik V i Fajzer, doke se treća doza Sinofarm vakcine aplikuje na četvrtom spratu. Radno vreme za sada je od 7 do 18 sati radnim danom, subotom od 8 do 14, a ukoliko bude povećanog interesovanja uvešćemo i dve smene i rad nedeljom, dodala je doktorka Kostić, pozivajući sugrađane koji do sada nisu primili prvu dozu vakcine da se imunizuju i spreče širenje Kovida 19, koji u ovom trenutku ima drugačiju virulencu i lakše je prenosiv. Prema podacima Zadova da zavno zdravlje do sada je prvom dozom u Kruševcu vakcinisano 48 % građana, a drugom 45,8 %. Ovaj procenat nije dovoljan jer se o kolektivnom imunitetu može govoriti tek kada broj valcinisanih u populaciji bude veći od 70 % napomenula je doktorka Kostić.