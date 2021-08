Zbog uvođenja treće doze vakcine i produžetka radnog vremena u ambulanti za respiratorne infekcije – reorganizovan rad nekih ambulanti

Imunizacija trećom dozom vakcine protiv zarazne bolesti COVID -19 u Kruševcu obavlja se u Dijagnostičkom centru. Vakcinacija prvom i drugom dozom obavlja se na drugom spratu, dok se na četvrtom obavlja vakcinacija trećom dozom.

Inače, ambulanta za respiratorne infekcije (kovid ambulanta) Doma zdravlja Kruševac, radi svakog radnog dana i vikendom od 7 do 19 časova, a zbog uvođenja treće doze vakcine i produžetka radnog vremena u ambulanti za respiratorne infekcije, u sledećim zdravstvenim ambulantama Doma zdravlja došlo je do reorganizacije rada i to: pacijenti iz ambulante u Beloj Vodi i Kukljinu obavljaće preglede u ambulanti u Konjuhu, iz ambulante Padež i Šanac upućuju se na preglede u ambulantu Jasika, iz Stepoša i Jablanice u ambulantu u Velikim Kupcima, a iz Sušice i Đunisa u ambulantu u Kaoniku.