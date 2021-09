Kako isprobati Windows 11 odmah, bez instaliranja na računar i besplatno (VIDEO UPTSTVO)

Zahvaljujući jednom od programera sada je isprobavanje interfejsa Windowsa 11 bez instaliranja novog operativnog ssistema i bilo kakvog rizika da bi vam to moglo doneti nekakav rizik. Web stranica koju je izradio BlueEdge, upravo je ono što će vam poslužiti za ovu svrhu!

Windows 10 je u upotrebi već više od pet godina, tako da su sve aktuelnije priče o njegovom nasledniku. Microsoft je već izbacio svoje svojevrsne beta verzije Windowsa 11, koje su tek početni uvid u ono što će puni OS doneti. Za one koji to nisu isprobali, sada postoji i mogućnost da isprobaju Windows 11 – bez instalacije i to na najjednostavniji mogući način – preko svog internetskog preglednika!

Zahvaljujući jednom od programera veb stranica https://win11.blueedge.me/ omogućava isprobavanje interfejsa Windowsa 11 bez instaliranja novog operativnog sistema i bilo kakvog rizika da bi vam to moglo doneti nekakav rizik. Web stranica koju je izradio BlueEdge, upravo je ono što će vam poslužiti za ovu svrhu!

Pritom, nije u pitanju verzija ”udaljene” radne površine sistema Windows 11, već interaktivna demonstraciji njegovog grafičkog korisničkog interfejsa zahvaljujući kojoj ćete sazbnati šta to možete očekivati od novog OS. Za to vam je potreban samo internet preglednik na bilo kojem kompjuteru sa Windows, ali i Linux i.i Appleovim OS. Moći ćete da isprobate novi izbornik Start, Edge preglednik, Windows trgovinu, notepaad, kalkulator, White board, Spotify, vidžet za pretraživanje, Terminal.

Očekivano, interaktivna demonstracija ne dozvoljava instaliranje softvera, promjenu postavki i druge važne stvari koje biste inače radili na instaliranom novom OS, ali naravno da to i nije bilo za očekivati i stvar je zadovoljstva koje vasx čeka kada Windows 11 u punoj verziji zablista na vašem računaru.

U medjuvremenu, Microsoft je saopštio da Windows 11 stiže 5. oktobra i da će biti besplatan. Svi koji imaju Windows 10 mogu da nadograde svoj operativni sistem na najnoviju verziju. Kompanija će prvo proveriti ko ima licenciranu verziju Windows 10 i ko je ima, dobiće obaveštenje o ažuriranju i pitanje da li želi da pređe na Windows 11.

Do sredine 2022. godine, svi uređaji koji imaju licenciranu verziju Windows 10 moći će da pređu na Windows 11.