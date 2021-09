Među hospitalizovanima u Kovid bolnici u Kruševcu i mlađi od 45 godina

U kruševačkoj Kovid bolnici trenutno je smešteno 80 pacijenata, od kojih 18 na intenzivnoj nezi. To su pacijenti iz Rasinskog okruga i juga Srbije, a među hospitalizovanim ima i onih koji su mlađi od 45 godina.

Direktor KOVID BOLNICE u Kruševcu doktor Vladan Cvetanović savetuje građanima da se vakcinišu, jer se svakodnevno povećava broj novoinficiranih.

Kako saznajemo imunizacija u Dijagnostičkom centru u Kruševcu odvija se planiranom dinamikom. Prvom dozom vakcine do sada je vakcinisano 48,6 % građana Kruševca što po rečima direktorke Doma zdravlja dr Marine Kostić nije zadovoljavajuće, jer bi odziv trebao da bude mnogo veći zbog epidemiološke situacije i porasta broja zaraženih. Drugom dozom vakcinisano je 46,6 procenata, a odziv za treću dozu vakcine je dobar – 5% građana je do sada primilo treću dozu. U početku su to uglavnom bili stariji sugrađani, a poslednjih dana zabeležen je i veći broj mladih koji se na ovaj način štite od Korona virusa.

Da se ne bi strvarale nepotrebne gužve vakcinacija se obavlja na drugom i četvrtom spratu Dijagnostičkog centra. Na drugom spratu je vakcinacija Fajzer i Sputnjik V vakcinama, dok se na trećem spratu nalazi punkt za one koji žele da prime ili da se revakcinišu kineskom, odnosno Sinofarm vakcinom, radnim danom od 8 do 18 sati, subotom do 14 sati. Na svakom spratu dežuraju po tri ekipe lekara i medicinskih tehničara.

Kovid ambulanta u 14. oktobru radi svakog dana i vikendom od 7 do 19 časova, a poslednjih dana zabeležen je porast prvih pregleda.