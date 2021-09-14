РАСПОРЕД СТАЦИОНИРАНИХ И ПОКРЕТНИХ ЦИСТЕРНИ СА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ЗА 15. СЕПТЕМБАР

РАСПОРЕД СТАЦИОНАРНИХ ЦИСТЕРНИ:

1. Шумице – раскрсница после ВП Дома – 1 комад

2. Мудраковац – код 3 шешира – 1 комад

3. Расадник код бувље пијаце између Х и П зграда – 1 комад

4. Дисконт ДИС, двориште – 1 комад

5. Раскрсница улица Благоја Паровића, Хајдук Вељкове и

Душанове – 1 комад

6. Установа Ната Вељковић, вртић Пионир код Дунав центра – 1 комад

7. Геронтолошки центар Крушевац – 1 комад

8. Раскрсница Бирчанинове и Веце Корчагина и (Видовданска) – 1 комад

9. ЈКП Водовод (Душанова 46) – 1 комад

10. О.Ш. Бранко Радичевић, двориште – 1 комад

11. Вртић Невен, Пионирски парк – 1 комад

12.О.Ш. Доситеј Обрадовић, двориште – 1 комад

13. Ковид болница Крушевац – 2 комада

14.Ковид амбуланта ИМК ,,14. октобар“ – 1 комад

15. Дечији диспанзер“ – 1 комад

16. Завод за јавно здравље“ – 1 комад

17. Дом за децу Јефимија“ – 1 комад

РАСПОРЕД ПОКРЕТНИХ ЦИСТЕРНИ И РАСПОРЕД ВОЗИЛА КОЈА ЋЕ

СНАБДЕВАТИ КРУШЕВАЦ ПИЈАЋОМ ВОДОМ ИМАРШУТА КРЕТАЊА ОД 07:00 ДО 24:00

1.Возило МАН власништво ВСЈ Крушевац (10 т) – УН (код Бамбија) 08:00 до 10:00,

Читлук (прво скретање) 10:00 до 12:00, МЗ Читлук 12:00 до 14:00, Читлук (другараскрсница) 14:00 до 15:00, Бегово брдо (скретање за Вучак) 15:00 до 17:00, Јасика (код раскрснице за Кукљин) од 17:00 до 20:00; 2.Возило Ивеко власништво ВСЈ Крушевац (6 т) – пуњење хемодијализа Болница, пуњење стационираних цистерни

3. Возило власништво ЈКП “Крушевац“ (10 т) – Болница Крушевац

4. Возило власништво Војске Србије 1 (2,2 т) – Јован Поповић 08:00

до 11:00 и 13:00 до16:00, МЗ Бивоље 11:00 до 13:00 и 16:00

до 19:00

5. Возило власништво Војске Србије 2 (3 т) – ОШ Нада Поповић 08:00 до 11:00 и од 13:00 до

19:00 Мало Головоде (школа) од 11:00 до 13:00;

6.Возило власништво Војске Србије 3 (3 т) – паркинг иза Ламеле 08:00 до 11:00 и од 15:00 до

18;00, Нова Балшићева код вртића од 11:00 до 12:00, Пакашница (Угао Пећке и Војводе Мишића код продавнице) од 12:00 до 13:00, Војислава Мишића (код војног магацина) 13:00 до 14:00. Саве Ераковића –

Александровачка од 13:00 до 15:00. паркинг иза Ламеле од 15,00-22.00

7. Возило власништво Војске Србије 4 (3 т) – Паруновац (школа) 07:00 до 09,00, МЗ Паруновац 09:00 до 11:00,Капиџија 11:00 до 13:00, Дедина (раскрсница код Хенкела) 13:00 до 14:00, МЗ Дедина 14:00 до

17:00; Макрешане Омладинска улица 17:00 до 22,00

8. Возило власништво Војске Србије 5 (3 т ) – ВП Дом

9. Возило власништво Војске Србије 6 (3 т) – Прњавор (Волан ресторан) 07:00 до 09:00, МЗ Расадник 09:00 до 11:00, Багдала (Даби) 11:00 до 13:00; МЗ Расадник 13:00 до 15:00, Владо Јурић од 15,00- 17,00, МЗ Расадник од 17.00-22,00

10. Возило власништво ЈКП Врњачка Бања – Кукљин код МЗ ОД 08-10, Бела Вода

центар села од 10-12, Брајковац центар села од 12-14, Каменаре центар села од 14-17,

11.Возило власништво ЈКП Алексинац – Јасика испред цркве од 08-12, Крвавица

центар села од 12-14, Падеж центар села од 14-17

12. Возило власништво ЈКП Соко Бања – 08,00 до 21,00 Код Хитне помоћи за потребе Службе хитне помоћи, Дијагностичког центра и Болнице од 08,00 до 21,00 ,

13. Возило власништво ЈКП Александровац од 08,00 до 21,00, Обилазак Здравствених станица на територији града ( укупно 5 и то Амбуланта)

14. октобар, Амбуланта Балшићева, Амбуланта Нова пијаца, Амбуланта

Расадник и АмбулантаУједињенњ нације по договору са Руководством Дома здравља.

14. Возило власништво ЈКП Брус Вртићи Нате Вељковић од 08-11, Вратаре центар села од

11-13, Шанац центар села од 13-16,

15. Возило власништво ЈКП ,,Водовод“ Крушевац, насеље Владо Јурић 08:00 до 10:00, Медицинска школа од 10:00 до 12:00, Макрешане (Омладинска улица) 12:00 до 14:00 часова, резервни положај од 14:00 до 20:00