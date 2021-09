Danas je Svetski dan borbe protiv limfoma

U Srbiji dve osobe svakog dana saznaju da imaju limfom, mada se procenjuje da je broj oboleli dva do tri puta veći u odnosu na broj dijagnostikovanih. Čak 59 odsto pacijenata dobije pogrešnu prvu dijagnozu. Jedan od razloga je i loša informisanost javnosti o limfomu i nepoznavanje simptoma bolesti. Sa ciljem da se poveća nivo svesti javnosti o limfomu i njegovim simptomima Svetska zdravstvena organizacija proglasila je 2004. godine 15. septembar Svetskim danom borbe protiv limfoma.

Limfom je rak limfnih čvorova, peti najučestaliji malignitet na svetu i jedan od onih čija je incidenca u značajnom porastu. Problem kod ove bolesti je što su simptomi uglavnom uobičajeni i doktori vrlo teško prepoznaju kada je u pitanju hroničan umor ili posledica bolesti. Simptomi limfoma su bezbolni i karakterišu ih uvećani limfni čvorovi, najčešće na vratu, ispod pazuha i u preponama, neobjašnjivi gubitak težine, noćno znojenje, svrab po koži, kašalj, uvećana slezina, groznica i blago povišena temperatura. Uobičajen je i poremećaj u krvnoj slici (normocitna anemija) ili u leukocitarnoj formuli (limfocitopenija), ubrzana sedimentacija, odnosno pozitivni zapaljenski sindrom. Ovi simptomi mogu a budu i znak nekih manje ozbiljnih stanja kao što su grip ili neke druge infekcije, ali ukoliko duže traju, neophodno je obratiti e lekaru. Sledstveno tome, pacijenti kasne sa odlaskom kod lekara i vrlo često budu neblagovremeno dijagnostikovani kada su i prognoze i sam ishod lečenja nepovoljniji.

Tačan uzrok za nastanak limfoma nije poznat i javlja se u svim uzrastima, iako je učestaliji kod muškaraca i kod osoba starije životne dobi. Najčešće pitanje je zašto baš ja, ali odgovor nije moguće precizno dati jer se zaista ne znaju uzroci dobijanja limfoma, ni jedan sa sigurnošću. Neblagovremeno uspostavljena dijagoza, zajedno sa nejednakim pristupom savremenim terapijama, najveći su problem sa kojima se suočava većina pacijenata.

Rana i tačna dijagnostika limfoma je jako bitna, jer ukoliko se neki tipovi limfoma ne leče na vreme, mogu dovesti i do smrtnog ishoda u kratkom vremenskom periodu. Za lečenje limfoma u svetu i u Srbiji postoje savremene terapijske opcije koje daju nadu pacijentima u izlečenje.

Prema najnovijim klasifikacijama postoji više od 60 različitih podtipova limfoma, podeljenih u dve osnovne grupe Hodgkin i non Hodgkin-ov limfom. Hodgkin-ov limfom je tip limfoma koji se ređe pojavljuje. Uglavnom se javlja kod mlađih osoba između 15 i 30 godina i kod starijih od 60 godina. U Srbiji se godišnje po nekim procenama dijagnostikuje između 250 i 300 novih slučajeva ovog limfoma. Postoji i oko 50 različitih podtipova non Hodkinovog limfoma, od blagih do vrlo agresivnih. Statistika pokazuje da od ove vrste limfoma u Srbiji oboli oko 900 ljudi svake godine.

Živeti sa limfomom i hroničnom limfocitnom leukemijom je izuzetno teško. Ono podrazumeva suočavanje sa mnogobrojnim problemima i izazovima. Među njima su i anksioznost, strah i nesigurnost kod pacijenata, ali i članova njihovih porodica. Ovoj grupi pacijenata posebno teško zbog pandemijske situacije. Pacijenti sa limfomom i hroničnom limfocitnom leukemijom imaju oslabljeni imunosistem, pa su zbog toga izloženi većem riziku od zaražavanja koronavirusom nego ostali građani. Rizik kod ovih pacijenata se dodatno povećava ako osoba ima i druge hronične bolesti (dijabetes, kardiovaskularne ili plućne bolesti). Ove godine Međunarodni dan, u Srbiji se obeležava pod motom „Izazovi pacijenata SA LIMFOMOM u toku KOVID 19 pandemije i kako se nositi sa njima“.