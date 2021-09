Trećom dozom u Dijagnostičkom centru vakciniše se od 200 do 300 osoba

Imunizacija Fajzer i Sinofarm vakcinama obavlja se u Dijagnostičkom centru, a građani mogu primiti prvu, drugu i treću dozu uz savet lekara, reko je u izjavi za Radio televiziju Kruševac koordinator imunuzacije kruševačkog Doma zdravlja doktor Miloš Curaković.

Važno je primiti vakcinu kako bi se stvorio kolektivni imunitet u borbi sa korona virusom, rekao je doktor Curaković, naglasivši da svaka vakcina daje dobar imuni odgovor u organizmu.

Preko 50 odsto građana je primilo dve doze vakcine, a povećava se broj zainteresovanih i za treću dozu. Dnevno se vakciniše od 70 do 90 osoba, prvom dozom, a trećom od 200 do 300 osoba, naveo je doktor Curaković. Inače, umesto od 7 do 18 sati, od ponedeljka 20. septembra vakcinalni punkt u Dijagnostičkom centru na drugom i četvrtom spratu radiće od 8 do 20 časova, sazanjemo u Domu zdravlja Kruševac.