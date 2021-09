Program Moja prva plata: Zbog velikog interesovanja rok za prvu fazu produžen do 23. septembra

Program Moja prva plata odvija se u 4 faze i bilo je predviđeno da prva faza traje do 20. septenbra. Zbog velikog interesovanja poslodavaca rok je produžen do 23. septembra i kompanije imaju mogućnost da se prijavljuju preko portala Moja prva plata.

Veliki broj poslodavaca se već prijavio – konkretno sa jučerašnjim danom prijavljeno je preko 190 poslodavaca koji su oglasili preko 400 radnih pozicija. Savetnici Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno informišu lica sa evidencije koja ispunjavaju uslove, a do sada je informisano oko 900 nezaposlenih, dok se preko 600 lica izjasnilo da će konkurisati. Moja prva plata traje 9 meseci, država je mladima obezbedila mesečnu naknadu od 22 hiljade dinara za one koji konkurišu sa završenom srednjom školom i 26 hiljada dinara za one sa visokim obrazovanjem.