ČARAPANSKE SPORTSKE LEGENDE: Boban Petrović

“U Kruševcu sam rođen i u njemu proveo veliki deo života i uvek sam se osećao Kruševljaninom više nego stanovnikom bilo kod drugog mesta gde sam živeo… Košarka mi je uvek bila važna, ali sam znao da ima i drugih važnih stvari u životu. Možda je i moja karijera mogla biti drugačije upamćena da se nisam povredio pred Olimpijske igre 1980. u Moskvi… Ali u sportu morate računati i na takve stvari, najbitnije je da vam on donosi zadovoljstvo, da se osećate dobro na terenu i van njega” – govorio je bivši košarkaš Napretka i reprezentacije Jugoslavije, Boban Petrović (1957-2021)

Nakon što je doživeo saobraćajnu nesreću u Južnoafričkoj Republici, Boban Petrović je poslednjih nekoliko dana života proveo u bolnici. Zbog mera usled pandemije virusa korona kontakt bilo koga sa njim je bio jako ograničen. Nažalost, iz bolnice je krajem septembra stigla ona najteža vest, da je legendarni krilni centar izgubio svoju najveću bitku. Većini je bilo teško da u nju poveruju…

Petrović je rođen 19. jula 1957. u Kruševcu. Odrastao je na uglu Zakićeve i Obilićeve ulice, pre nego što je stao pod obruče u dresu OKK Kruševac, čija je kadetska selekcija bila 1974. godine treća u Jugoslaviji – odmah iza Crvene zvezde i Partizana! Sledeći uspeh doživljava igrajući u Napretku, koji pravi podvig plasmanom u ondašnju, izuzetno jaku Drugu ligu.

Koliki je doprinos svom timu Petrović dao možda najbolje svedoči podatak da je u utakmici poslednjeg kola, odigranoj u Nišu protiv Studenta, postigao 22 poena. Pošto su oba tima bila izjednačena na tabeli, novog drugoligaša trebala je da odluči majstorica na neutralnom terenu. Na beogradski Mali Kalemegdan stiglo je oko hiljadu Kruševljana da podrže svoj tim i zajedno sa njegovim igračima na kraju podeleveliku radost – Napredak je na kraju slavio sa 64:53.

Nastaviće Petrović svoju karijeru uskoro o Partizanu i postati i jedan od njegovih najboljih igrača s kraja 70-ih i prve polovine 80-ih godina. U crno-belom dresu postigao je 3.618 koševa i deseti je najbolji strelac Partizana svih vremena. I, sa tim timom Petrović je osvojio dva međunarodna kupa „Radivoje Korać“ (1978. i 1979), dve titule nacionalnog šampiona (1979. i 1981) i kup SFRJ (1979. godine).

Boban Petrović igrao je za crno-bele, i onda kada je u klub stigao njegov zemljak, četiri godine mlađi Goran Grbović. Dobro su se poznavali iz Kruševca, zajedno su igrali za Napredak, da bi im se putevi ponovo ukrstili u Beogradu. Grbović se rado seća tih dana i priznaje kako je imao sreće što je Boban bio tu, pa je kao klinac imao nekog na koga je mogao da se osloni. Bili su nerazdvojni i ostali veliki prijatelji.

– Zaista tužno, odlaze velikani, zlatni momci. Teško mi da pričam, ali vraća mi se sećanje na Bobana još kada smo zajedno igrali u Kruševcu, a ja sam sa 14-15 godina ušao u prvi tim. Setim se njegovih saveta, druženja… On je bio jedan divan čovek, jedinstven, neponovljiv, ma, dasa i po. I kasnije, kada sam stigao u Partizan i još sam bio tinejdžer, vezivalo nas je to što smo obojica bili iz Kruševca, postali smo nerazdvojni i u Beogradu. Za njega nije postojalo da nešto ne može, sve je radio s lakoćom, sa osmehom na licu. Fantastičan igrač, jedan od prvih visokih košarkaša koji je mogao da čuva bekove bez problema. On je bio stub, ma armirani stub Partizana u postavljanju onoga što je klub postao kasnije. Zaista veliki gubitak za srpski sport… – priča Grbović.

Osim za Napredak i Partizan, Boban Petrović je igrao i za Olimpiju, francuski Rems, špansku Manresu i belgijski Haselt BT. Bio je i član reprezentacije Jugoslavije, za koju je odigrao 92 utakmice i sa njom je osvojio srebro na Evropskom prvenstvu 1981. i bronzu na Svetskom prvenstvu 1982. godine. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je srebrne medalje na Mediteranskim igrama 1979. u Splitu i na Univerzijadi 1981. u Meksiku.

U Jugoslaviji je bio veoma popularan, među kolegama uglavnom omiljen, a znao je da se pojavi i u filmovima domaće produkcije. Po mnogima je Boban Petrović bio NBA potencijal igrača.

Pre dve godine svedočili smo jednom zanimljivom događaju, kada se Udruženje sportskih veterana našeg grada setilo ovog izuzetnog sportiste i dodelilo mu Plaketu za izuzetan doprinos u afirmaciji sporta u Kruševcu i regionu.

– Mi kao ljudi i sportisti iz ovog grada na ovaj način se sećamo svih uspeha ovog velikog sportiste i divnog čoveka – rekao je tom prilikom sekretar Sportskog saveza grada Kruševca Dušan Pešić, istakavši Petrovićev značaj za popularizaciju sporta, posebno košarke, u gradu ali i kompletnoj ondašnjoj Jugoslaviji.

I, iskoristili smo priliku i tada proćaskali sa Bobanom.

– Čast mi je da od kolega sportista dobijem ovakvo priznanje. Ovde sam rođen i ovde sam proveo veliki deo svog života i uvek se osećam Kruševljaninom više nego stanovnikom bilo kod drugog mesta gde sam živeo – rekao nam je tada.

Privrženost svom gradu pokazao je i početkom devedesetih godina, kada se, iako je imao ponude iz inostranih klubova, vratio u matični Napredak iz Kruševca, pritom još i poklonivši klubu vrednu opremu. I, uspeva da sa njim napravi najveći uspeh u klupskoj istoriji plasmanom u tadašnju Prvu B ligu (u odlučujućem meču, u majstorici odigranoj u Kragujevcui, Napredak je posle preokreta na poluvremenu pobedio Radnički sa 65:61), praktično na svojim leđima noseći čitavu jednu izuzetno talentovanu novu generaciju košarkaša iz nešeg grada. Tri sezone proveo je u Napretku, da bi, posle kratke epizode u belgijskom Heseltu, karijeru i završio u svom Napretku 1994. godine.

– Bilo je divno, još uvek sam imao dobar osećaj za igru i osećao sam se dobro jer sam mogao da pomognem svom Napretku i igrom, a i motivacijom mladim igračima. To je značilo meni kao jedna važna satisfakcija, a osećao sam da znači i njima i imali smo zaista lepu interakciju. U krajnjem slučaju, imali smo i neke lepe rezultate, tako da je time moja priča u Napretku fino zaokružena.

Boban Petrović spada u kategoriju igrača koji ostanu upamćeni po svojoj originalnosti. Bio je specifična figura na košarkaškim terenima osamdesetih, pravi prototip današnjih visokih košarkaša. Sa visinom od 206 santimetara, odličnom tehnikom, sjajnim šutem i priličnom brzinom, bio je impozantna figura tog doba.

Svirao je violinu i okumio se sa Petrom Vilfanom, reprezentativcem iz Slovenije.

I, ostaće upamćena i jedna anegdota iz 80-ih godina prošlog veka (ni mi je ovde ne možemo izostaviti!) sa utakmice između ljubljanske Olimpije i Partizana. Uprao je njegov kum Vilfan igrao za slovenački tim i njih dvojica su tokom meča međusobno vraćali loptu jedan drugom kao – protivnički igrači.

“Čuvali su jedan drugog i Vilfan ga je pitao da li bi mu vratio loptu kad bi mu je ovaj dodao. Kada mu je Boban potvrdno odgovorio, Peter je u trećem napadu skupio hrabrost i stvarno mu je bacio loptu. Partizanovi igrači su krenuli da trče kontru, a Olimpijini da se vraćaju u odbranu, da bi Petrović vratio Vilfanu loptu nazad i time napravili opšti haos…” – zapisano je o ovoj nesvakidašnjoj situaciji, koja je naišla na simpatije svih i ostavila sve aktere meča u čudu!

Ipak, sudije su obojici dale po tehničku, ali je anegdota kumova ostala za sva vremena.

– Košarka mi je uvek bila važna, ali sam znao da ima i drugih važnih stvari u životu. Možda je i moja igračka karijera mogla biti i drugačije upamćena da se nisam povredio pred Olimpijske igre 1980. u Moskvi… U sportu morate računati i na takve stvari, ali najbitnije je da vam on donosi zadovoljstvo, da se osećate dobro na terenu, da vas ne opterećuje u onoj meri da postane balast. Vremena se menjaju i košarka je danas drugačija, ima neke svoje nove zvezde, ali suština kao i svakom sportu ostaje istaje. Mudrost je da se to spozna… – ispričao nam je Boban.

A to je, očigledno, bio još jedan od kvaliteta kojima je ovaj sjajni sportista raspolagao.

Slavoljub MARKOVIĆ