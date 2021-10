Sajamski dani Lagune od 15. do 31. oktobra – POPUSTI DO 80 odsto! 

Laguna i Delfi knjižare četvrtu godinu za redom organizuju Sajamske dane od 15. do 31. oktobra 2021. u svim Delfi i Laguninim knjižarama, kao i na sajtovima laguna.rs i delfi.rs.

Popust na Lagunina izdanja iznosi 20%, a na knjige drugih izdavača i strane knjige 10%. Ukoliko se odlučite za kupovinu 3–5 knjiga , možete računati i na dodatnih 15%, a ukoliko birate 6 ili više naslova, odobravamo dodatnih 20%.

Odličan gift program biće snižen za 15%.

Tradicionalne sajamske akcije 3 za 499 dinara i 3 za 999 dinara važiće tokom ove manifestacije u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu, kao i na sajtovima laguna.rs i delfi.rs.

Spisak knjiga na akciji „3 za 499“ možete pogledati ovde .

Spisak knjiga na akciji „3 za 999“ možete pogledati ovde .

Sajamske dane obeležiće i posebni žanrovski dani tokom kojih će kupci knjiga određenog žanra na poklon dobiti vaučer za mesečnu pretplatu na Eden Books, uz mogućnost da kodove iskoriste do 30. novembra.

Žanrovski dani za naslove iz oblasti publicistike trajaće od 15. do 16. oktobra, za knjige za decu od 20. do 21. oktobra. Za ljubavne i istorijske romane, kao i za drame, žanrovski dani biće 22. i 23. oktobar, dok će knjige domaćih autora biti u fokusu 27. i 28. oktobra. Sam kraj Sajamskih dana, od 29. do 31. oktobra, biće rezervisan za knjige iz žanra trilera, fantastike, horora i tinejdž literature.

Manifestaciju su podržali Banca Intesa, Bambi, Wash&Go, Bioten, STR8, K2r, Haier, Generali, Nedeljnik.

Uz svaku kupovinu u knjižarama ljubitelje knjige očekuje i poklon.