Izbori za savete mesnih zajednica – 28. novembra

Izbori za savete mesnih zajednica zakazani su za 28. novembar . Njih je danas raspisao predsednik Skuštine grada Kruševca Predrag Vukićević i ovom prilikom naglasio da se u skladu sa zakonskim propisima poštuju rokovi i procedure.

Pravo učešća imaju punoletni građani sa biračkim pravom i prebivalištem na području za koje se kandiduje. Takođe, neophodno je da kandidat sakupi 10 potpisa. Prikupljanje potpisa počinje 1. i trajaće do 10. novembra Vukićević je uputio poziv sugrađanima da izađu na izbore, koji će biti odžani 28. novembra od 8 do 18 sati uz poštovanje propisanih epidemioloških mera zaštite.