Optimalni rok za setvu pšenice i drugih strnih ozimih žita – do kraja oktobra

Optimalni rok za setvu pšenice, ali i ostalih strnih ozimih žita, u toku je, i kao najznačajniji posao u ovom periodu godine, trebalo bi ga obaviti do kraja optimalnog roka, to jest, do kraja oktobra.

Posebnu pažnju treba posvetiti obradi i predsetvenoj pripremi zemljišta. Ukoliko nije moguća klasična, dublja, može i redukovana obrada. Takođe, poželjna je setva sortnog, deklarisanog semena, proverenog kvaliteta, podseća savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac, Radojka Nikolić.

Aktuelna je i berba kukuruza u klipu, koja je prekinuta zbog prošlonedeljnih padavina, dok berba u zrnu, odnosno, kombajniranje, tek treba da počne. Generalno, zbog loših vremenskih uslova, godina za nama, bila je nepovoljna za proizvodnju kukuruza, što je rezultiralo umanjenjem prinosa za oko 20 do 30 odsto, i prosečnim prinosom od oko 4 i po tona po hektaru, mada su pojedini proizvođači ostvarili prinose i preko 8 tona po hektaru, dodala je Nikolić.