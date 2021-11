Nastavlja se trend pada nezaposlenosti

U odnosu na ovaj period prošle godine nezaposlenost na području Rasinskog okruga smanjena je za oko 1.500 lica, a trend pada nezaposlenosti se nastavlja.

Poslednji podaci govore da se na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja u Kruševcu nalazi 18.256 nezaposlenih lica na području Rasinskog okruga, odnosno 8.805 lica na području grada Kruševca.

Što se tiče strukture nezaposlenih lica: na evidenciji se nalaze 30% lica bez kvalifikacija, 18% nezaposlenih čine lica mlađa od 30 godina, 45% lica od 30 do 50 godina i 37% lica starosti do 50 godina. Aktuelni program „Moja prva plata“ ušao je u treću fazu koja je počela 1.novembra i trajaće do kraja ovog meseca.

Do 15.novembra poslodavci iz privatnog sektora vrše odabir lica, a od 16.-og do kraja novembra odabir lica vrše poslodavci iz javnog sekotra saznajemo u Nacionalnoj službi zapošljavanja filijale Kruševac.