Kompanija Kromberg & Schubert još jednom pokazala da joj je zdravlje zaposlenih na prvom mestu

U trenicima kada je čitav zdravstveni sistem na granicama izdržljivosti, kada svakadnevno dobijamo informacije da je veliki broj građana izgubio bitku sa virusom Covid-19, Kompanija Kromberg & Schubert još jednom je pokazala da joj je zdravlje njenih zaposlenih na prvom mestu.

Zbog sve lošije epidemiološke situacije, a u cilju promocije vakcinacije, kompanija je ovoga puta došla na ideju da svojim vakcinsanim zaposlenim priredi nesvakidašnje adrenalinsko iskustvo na svima dobro poznatoj stazi NAVAK nadomak Beogarda.

Naime, svi zaposleni kompanije učestuju u stvaranju kablovskog snopa za prestižni automobil Porsche Carrera, ali mali broj ljudi ima priliku da zaista i vozi ovaj automobil . Dvanaest srećnih dobitnika imalo je priliku da proveri svoje reflekse i vozačke sposobnosti na testno-trkačkoj stazi sa kompleksnim serijama krivina. Oni su imali priliku da voze najpoznatije sportske atomobile, ali i da prođu teorijsku obuku sportske vožnje zajedno sa BMW i Porsche instruktorima gdin-om Alvirovićem i gdin-om Kulundžićem.

Kako nagrađeni kažu, široka i bezbedna staza NAVAK centra bila je idealni ambijent da ostvare svoj san i dožive jedinstveni osećaj vožnje pravih trkačkih automobila, a ono što su naučili o bezbednoj vožnji će svakako nastaviti da primenjuju i u životu. Ono što je ih je posebno radovalo je činjenica su baš oni ti učestvuju u stvaranju ovako moćnih automobila.

Ova nesvakidašnja akcija jedne kompanije je svakako urodila plodom, jer se nakon njene objave, na vakcinaciju odazvao veliki broj zaposlenih, do sada čak njih dve stotine. Ono što je veoma važno je i to da dodela različitih interesantnih nagrada i dalje traje, a da je kompanija uvela i nove benefite za vakcinisane radnike i to

isplatu nagrade od 6000,00 dinara za sve vakcinisane,

placanje 100% zarade za odsustva za vreme Covid bolovanja

edukaciju zaposlenih kroz razgovore sa lokalnim i republickim epidemiolozima .

Zahvaljujući svemu ovome, već je zakazana vakcinacija nove grupe zaposlenih u to u samoj fabrici. U ovom trenutku, od oko 2000 zaposlenih, vakcinisano je njih 650.