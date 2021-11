Predrag Vukićević: Pva faza Moravskog koridora biće završena do aprila naredne godine

– Mi iz Srpske napredne stranke radimo na permanentnoj demokratizaciji društva i s tim u vezi naglašavam da mi imamo plan i program i da će se to potvrditi na narednoj Skupštini stranke, rekao je Predrag Vukićević, koji je dodao da je privreda u Kruševcu u usponu, a za to navodi podatak da je nezaposlenost spala na 7 posto i najavljuje dolazak još jednog investitora u grad, kao i da će prva faza Moravskog koridora biti završena do aprila naredne godine, što je i pre roka predvidjenog projektom.